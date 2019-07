Dailymotion condamné pour "téléchargement illégal" par la justice italienne

La plateforme de partage de vidéo appartenant au groupe Vivendi a été condamnée à verser 5,5 millions d'euros au groupe italien Mediaset, appartenant à la famille Berlusconi.

Selon la justice italienne, les droits de plusieurs centaines de vidéos publiées sur le site appartenaient au groupe Mediaset : "Dailymotion était parfaitement conscient du fait que la majeure partie du matériel diffusé sur sa plateforme était couverte par le droit d'auteur".

La plateforme détenue par Vincent Bolloré devra également rembourser près de 100.00 euros de frais de justice et pourrait être sanctionnée d'une amende de 5000 euros par jour de retard dans le retrait des vidéos concernées.

Du côté de Mediaset, on se félicite de cette victoire. "Il s'agit de la première condamnation dans une série de sept affaires en cours. Selon les critères économiques reconnus dans cette première sentence, l'indemnisation finale pourrait dépasser les 200 millions d'euros. Cette décision, après un procès de plus de six ans, rééquilibre les rapports entre ceux qui produisent des contenus et les plateformes en ligne, des opérateurs qui sont trop souvent convaincus d'être au-dessus des lois."