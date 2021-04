D'ici 2037, le deep learning pourrait créer plus de valeur qu'internet.

Pourtant les promesses semblent parfois compliquées à mettre en œuvre du point de vue des communautés de recherches, même si beaucoup y croient. En effet, plus ils obtiennent des résultats satisfaisants, plus la marge de progression se rétrécit . Les programmes sont encore imparfaits et pourront le rester... longtemps. Plus vous êtes proche du but, plus c'est dur d'avancer.

Les perspectives financières sont ébouriffantes

Mais les investisseurs sont de plus en plus nombreux et les projections sont alléchantes. Selon le rapport, l'économie engendrée par le deeplearning pourrait surpasser celle rapportée par internet (12.000 milliards). Pour cela des révolutions se mettent en place autour de data-center next-gen et de nouveaux processeurs moins chers, plus rapides et plus économes en énergie. Ces processeurs ARM et RISC-V vont prendre la main et pourraient atteindre 19 milliards de revenus d'ici 2030.



ARK estime que les dépenses des centres de données en processeurs d'IA seront multipliées par plus de quatre au cours des cinq prochaines années, passant de 5 milliards de dollars par an aujourd'hui à 22 milliards de dollars en 2025. Autant de belles promesses font saliver les investisseurs et tiquer les plus réticents à l'abondance de technologies. Seul le temps nous dira si ces projections futuristes sont bien réelles. D'ici là, le monde aura bien changé...