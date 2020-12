Cyberpunk 2077 : une plainte a été déposée contre le studio CD Projekt RED

Les ennuis du studio polonais continuent. Alors que le jeu Cyberpunk 2077 a été retiré du PlayStation Store et que Microsoft met en garde les joueurs potentiellement intéressés par un achat, une plainte en recours collectif a été déposée aux États-Unis.

C’est le cabinet new-yorkais Ronsen qui est à l’origine de ce recours, au nom de clients possédant des actions. Selon Ronsen, CD Projekt RED n’a pas divulgué suffisamment d’informations sur le fait que Cyberpunk 2077 était buggé et “pratiquement injouable” sur PlayStation 4 et Xbox One. Plus précisément, les déclarations invoquées dans le procès concernent l'affirmation de la société selon laquelle le jeu était “complet et jouable” en janvier 2020, malgré le report du jeu au 10 décembre.

Ce recours collectif est le premier de ce qui pourrait être plusieurs batailles juridiques potentielles pour CD Projekt Red. Le week-end dernier, le New York Times a dévoilé que les investisseurs dans le pays d'origine de la société, la Pologne, envisageaient également une action en justice.

Plus récemment, le jeu a connu une petite mise à jour réglant certains problèmes (notamment des soucis de sauvegarde). Mais la version PlayStation 4 n’a toujours pas fait son retour sur le PS Store. Quant aux versions PS5 / Xbox Series X, on ne connaît pas leur date de sortie.