Cyberpunk 2077 : un Youtubeur se moque du jeu et propose une version PS1

On connaît tous les remakes, mais connaissez-vous les “demakes”. Soit le principe d’adapter un jeu moderne pour une ancienne plateforme. C’est ce qu’a tenté Lundbjörk, avec brio. Mais le Youtubeur ne s’est pas contenté d’ajouter des polygones pour obtenir le rendu si particulier de la toute première PlayStation. Il a également pris la peine d’intégrer des bugs à la pelle, comme on peut les subir sur les versions PS4 et Xbox One du jeu.

Ces bugs font d’ailleurs le bonheur des internautes, qui à défaut de pouvoir profiter d’un jeu soigné, s’amusent à les compiler sur les réseaux sociaux. En voici quelques exemples :