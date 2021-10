Cyberpunk 2077 : pour la version next-gen, il faudra attendre 2022

Le développeur, CD Projekt RED, a annoncé la mauvaise nouvelle sur son compte Twitter.

Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 retardés

Les deux jeux, dans leur version repensée pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S, étaient attendus pour la fin de cette année. Mais le studio polonais a besoin de plus de temps. Sur Twitter, CD Projekt RED explique que la version next-gen de Cyberpunk 2077 est désormais prévue pour le premier trimestre 2022, alors que The Witcher 3 : Wild Hunt devra attendre le second trimestre 2022.