Cyberpunk 2077 : malgré les ennuis, le jeu établit un record de vente en ligne

Le jeu de CD Projekt RED continue de faire parler de lui. Et pour une fois, il s’agit d’une bonne nouvelle. En effet, selon un rapport de la firme SuperData, le titre a battu un nouveau record.

Cyberpunk 2077 se serait vendu à 10,2 millions d’exemplaires dématérialisés, dont 80% sur PC. Cela en ferait le plus important lancement de l’histoire, basé sur "les revenus numériques et les unités numériques vendues.”

Mieux encore, les chiffres publiés par SuperData prennent en compte les remboursements. En effet, Sony et Microsoft ont proposé aux joueurs de se faire rembourser suite aux performances désastreuses sur PlayStation 4 et Xbox One. Mais cela n’aurait pas eu d’incidences sur les ventes.

“Une campagne de marketing réussie et la réputation de The Witcher 3: Wild Hunt ont fourni le battage médiatique nécessaire pour que le titre de CD Projekt Red batte des records malgré des problèmes tels que des soucis de performances sur les consoles, des problèmes généralisés et la suppression indéfinie du jeu du PlayStation Store”, explique SuperData.

Cependant, la firme précise que CD Projekt RED devra faire tout son possible pour améliorer le jeu, notamment sur consoles last-gen : “Indépendamment du succès financier à court terme, le contrecoup critique signifie que le développeur devra désormais investir des ressources importantes pour réparer le jeu afin de réhabiliter son image avant le lancement de son prochain titre.”

Cette phase a d’ores et déjà débuté, comme annoncé par le PDG. Un premier patch est disponible, avec des améliorations sur PS4 Pro et PS5, ainsi qu’une amélioration de l'utilisation de la mémoire sur les consoles Xbox. Un deuxième patch, plus important, sera publié dans les semaines à venir. D’ici là, la liste complète des correctifs apportés par le patch 1.1 est à retrouver ici.