Cyberpunk 2077 : le studio s’excuse et propose aux joueurs déçus de se faire rembourser

Une last-gen pas vraiment à la hauteur

Dans un long message publié sur Twitter, le studio reconnaît que la version PlayStation 4 et Xbox One, qui n’a pas été montrée avant le jour de la sortie du jeu, pouvait être trompeuse.

“Nous aimerions commencer par nous excuser de ne pas avoir montré le jeu sur des consoles de dernière génération avant sa mise en service et, par conséquent, de ne pas vous permettre de prendre une décision plus éclairée concernant votre achat”, reconnaît le développeur. “Nous aurions dû accorder plus d'attention à l'amélioration du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One.”

Une série de patchs pour les plus patients

Pour tous ceux qui souhaitent laisser le temps au studio de corriger le tir, il faudra attendre février 2021 pour enfin pouvoir joueur de manière optimale.

“La première série de mises à jour vient de sortir et la suivante arrive dans les 7 jours”, promet CD Projekt RED. “Attendez-vous à plus, car nous mettrons à jour fréquemment chaque fois que de nouvelles améliorations sont prêtes. Après les vacances, nous continuerons à travailler - nous publierons deux gros correctifs à partir du patch n°1 en janvier. Cela sera suivi du Patch n°2 en février.”

Prudent, le studio précise malgré tout que ces deux correctifs ne rapprocheront logiquement pas le jeu sur PS4 et Xbox One de l’expérience offerte par un PC haut de gamme ou une console next-gen“mais il sera plus proche de cette expérience qu’il ne l’est actuellement.”

Une vague de remboursements

“Nous souhaitons toujours que tous ceux qui achètent nos jeux soient satisfaits de leur achat”, déclare le studio sur son compte Twitter. Malheureusement, cela n’empêche pas les joueurs de demander des remboursements à Sony et Microsoft, qui au vu de la situation, ont décidé de faire une exception à leur règlement qui stipule que si un jeu acheté numériquement est lancé, il ne peut être remboursé.

“Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous donner une chance”, poursuit CD Projekt RED, “mais si vous n'êtes pas satisfait du jeu sur votre console et que vous ne voulez pas attendre les mises à jour, vous pouvez demande un remboursement de votre copie. Pour les copies achetées numériquement, veuillez utiliser le système de remboursement du PSN ou de la Xbox respectivement.

Quant à la version physique du jeu, le studio conseille d’essayer “d’obtenir un remboursement dans le magasin où vous avez acheté le jeu.” Si cela n'est pas possible, le studio polonais propose une adresse mail : helpmerefund@cdprojektred.com. “À partir d'aujourd'hui, vous pouvez nous contacter pendant une semaine jusqu'au 21 décembre 2020, et nous ferons de notre mieux pour vous aider”, conclut CD Projekt RED.