Cyberpunk 2077 : le studio CD Projekt victime d’une cyberattaque

Selon le studio, “Un individu non identifié a eu accès non autorisé à notre réseau de travail interne, collecté des données appartenant au groupe CD Projekt et laissé une demande de rançon.”

Le studio polonais a bien du mal à reprendre son souffle après la sortie ratée de Cyberpunk 2077 sur PlayStation 4 et Xbox One. Il y a eu les procès, les mises à jour ratées, et maintenant, la cyberattaque avec demande de rançon.

CD Projekt a également partagé la demande de rançon, dans laquelle on peut lire que l’individu a mis la main sur le code source de Cyberpunk 2077, mais également d’autres jeux du studio comme The Witcher 3 et Gwent, ainsi que sur une version de The Witcher 3 jamais publiée. Sont également concernés des documents administratifs (comptabilité, relation humaine, etc.)

“Nous ne céderons pas à la demande ni ne négocierons avec cet individu, nous sommes conscients que cela peut se terminer sur la parution des données compromises”, explique le studio polonais. “Nous prenons les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences d'une telle parution, en contactant les parties qui pourraient être affectées par cette infraction.”

Le studio a 48 heures pour contacter le pirate. “Nous avons déjà contacté les autorités compétentes, les forces de l'ordre et le Délégué à la Protection des Données, ainsi que des spécialistes d'informatique légale et nous coopérerons à l'enquête sur cet incident”, conclut CD Projekt.