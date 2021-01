Cyberpunk 2077 : le jeu a déjà été abandonné par 79% des joueurs sur Steam

Selon le site spécialisé GitHyp, le RPG de CD Projekt RED peine à maintenir l’intérêt des joueurs.

Lancé en décembre, le jeu, fortement critiqué sur consoles, avait pourtant séduit les joueurs sur PC, au point de devenir le premier jeu solo à réunir 1 million de joueurs en simultané sur Steam.

Mais trois semaines plus tard, ils ne sont plus que 225000 à se plonger dans l’univers de Cyberpunk 2077 et sa ville, Night City. GitHyp précise cependant que “bien que cette baisse de 79% du nombre de joueurs soit inquiétante, la plupart des jeux solos perdent généralement environ le même nombre de joueurs, sinon plus, après leur premier mois sur Steam.”

Sauf que Cyberpunk 2077 est un jeu en monde ouvert et que ce genre parvient le plus souvent à rester populaire plus longtemps auprès des joueurs. Ce fut d’ailleurs le cas de The Witcher 3, le précédent succès du studio polonais. Le jeu, qui fut adapté l’année dernière en série sur Netflix, a également fini par perdre 79% des joueurs, mais après trois mois, et non trois semaines.

GitHyp se veut malgré tout rassurant. “Le nombre de joueurs de Cyberpunk 2077 augmentera certainement à nouveau à mesure que de nouveaux bugs seront corrigés et lorsque le jeu sera soldé”, explique le journaliste Paul Curtin. “Mais comme le développeur doit maintenant se concentrer sur l’amélioration des versions console et l’arrivée d’une version destinée aux consoles de dernière génération, nous devrons probablement attendre encore plus longtemps pour recevoir du nouveau contenu et un mode multijoueur, ce qui pourrait aider à relancer le jeu auprès des joueurs.”