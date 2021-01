Cyberpunk 2077 : le développeur interdit aux joueurs de faire l’amour avec Keanu Reeves

L’acteur incarne le personnage Johnny Silverhand dans le jeu de CD Projekt RED. L’occasion pour les moddeurs d’envisager une relation avec la star de Matrix.

La plateforme NexusMods offrait en effet une modification du jeu qui permettait de faire l’amour avec le personnage incarné par Reeves. Pour y parvenir, le mod remplaçait l’apparence d’un personnage non joueur par celui de Johnny Silverhand.

Très vite, le studio polonais a supprimé le mod, et s’est fendu d’un communiqué envoyé au site PC Gamer :

“Notre règle la plus importante concernant le contenu généré par les utilisateurs et les mods en particulier, est que cela ne doit pas être nuisible aux autres. Dans le cas des échanges de modèles comme ici, en particulier ceux qui impliquent des situations explicites, cela peut être perçu comme nuisible par les personnes qui nous ont prêté leur apparence dans le but de créer des personnages”, explique CD Projekt RED.

“C’est pourquoi, lorsqu'ils créent des contenus, les créateurs doivent s'assurer qu'ils ont obtenu l'autorisation de toutes les personnes concernées. Pour les personnages que nous avons inventés pour le jeu, nous vous permettons largement de modifier le jeu à volonté et de vous amuser.“

En ce qui concerne les modèles de personnes réelles à qui nous avons demandé de participer au jeu, nous vous demandons de vous abstenir de les utiliser dans toute situation qui pourrait être jugée offensante si vous n'avez pas leur permission explicite.

Le personnage interprété par Keanu Reeves, qui a sa scène de sexe dans le jeu (mais de son point de vue), n’est donc plus disponible pour assouvir les fantasmes des joueurs.