Cyberpunk 2077 : le co-fondateur de CD Projekt Red présente ses excuses en vidéo

“Lorsque j'ai lancé CD Projekt il y a 25 ans, l'un de nos principes fondateurs était une communication directe et honnête avec les joueurs .” C’est par ces mots que débute le discours de Iwinski. Et pour respecter ces principes, le co-fondateur n’hésite pas à assumer la responsabilité de l’échec du studio.

“Moi-même ainsi que toute l'équipe de direction sommes profondément désolés de cela et je me présente dans cette vidéo pour vous l'avouer publiquement. Je vous demande de ne pas rejeter la faute sur nos équipes pour ce qui est arrivé”, déclare Iwinski. “Tout le monde ici est incroyablement talentueux et travaille dur. Le conseil d'administration et moi-même prenons les décisions finales et c’était notre choix de sortir le jeu. Mais croyez-moi, nous n'avons jamais rien prévu de tel. Je vous assure que nous allons faire de notre mieux pour regagner votre confiance.”

Après les excuses, Marcin Iwinski explique les raisons techniques qui font de Cyberpunk 2077 un jeu médiocre sur les consoles d’anciennes générations. Et le Covid-19 n’est pas totalement étranger à ces soucis. “Une grande partie de notre dynamique habituelle s’est perdue en emails et vidéoconférence.”