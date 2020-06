Cyberpunk 2077 : la sortie est une nouvelle fois repoussée

Cyberpunk 2077, du studio polonais CD Projekt RED, était initialement attendu le 16 avril. Mais en janvier 2020, le studio avait annoncé un premier report au 17 septembre, le temps de corriger et peaufiner certains détails. Malheureusement, le jeu a une fois de plus été repoussé.

En janvier dernier, le studio expliquait que le jeu était “complet et jouable”, mais qu’il restait “encore beaucoup de travail à faire.”

“Night City est massive, pleine d'histoires, de contenus et de lieux à visiter, mais compte tenu de l'ampleur et de la complexité du projet, nous avons besoin de plus de temps pour finir de le tester, de le corriger et de le peaufiner. Nous voulons que Cyberpunk 2077 soit notre couronnement pour cette génération et repousser le lancement nous donnera les précieux mois dont nous avons besoin pour perfectionner le jeu”, expliquaient alors les créateurs du jeu The Witcher.

Six mois plus tard, les nouvelles ne sont pas bonnes. En effet, Cyberpunk 2077 est désormais attendu pour le 19 novembre, soit 8 mois après la date de sortie initiale.

“Un monde immense signifie un grand nombre de choses à régler”

Sur Twitter, Marcin Iwiński, co-fondateur de CD Projekt RED, et Adam Badowski, à la tête du studio, déclarent “qu’au moment où nous écrivons ces mots, Cyberpunk 2077 est terminé à la fois en termes de contenu et de gameplay. Les quêtes, les cinématiques, les compétences et les objets; toutes les aventures que Night City a à offrir - tout y est. Mais avec une telle abondance de contenu et des systèmes complexes entrelacés les uns avec les autres, nous devons passer tout en revue correctement, équilibrer les mécanismes de jeu et corriger de nombreux bugs.”