Cyberpunk 2077 dévoile une fois de plus son gameplay

Le jeu très attendu de CD PROJEKT RED continue d’enchaîner les vidéos, et de faire saliver les fans qui n’attendent qu’une chose : pouvoir enfin se plonger dans le monde de Night City. Le jeu, attendu le 10 décembre prochain (après plusieurs reports), se dévoile à travers une vidéo de gameplay de 5 minutes qui devrait ravir les fans :

Le studio a également publié un focus sur Johnny Silverhand, le personnage incarné par l’acteur Keanu Reeves. Comme l’explique le scénariste du jeu Borys Pugacz-Muraszkiewicz, “Ce qu’apport Keanu à Johnny Silverhand, c’est ni plus ni moins que du Keanu. Pour tous ceux qui ont vu ses films, Neo de Matrix, c’est Keanu, et Keanu est Néo. John Wick c’est Keanu, et Keanu est John Wick. Et Johnny Silverhand sera également Keanu.”

Enfin, dans cette dernière vidéo publiée plus tôt dans la semaine, l’éditeur compare les versions Xbox Series X et Xbox One X :