Cyberpunk 2077 deviendra-t-il un bon jeu ? Le président de CD Projekt en est convaincu

Après un lancement catastrophique, des critiques négatives, un retrait sur le PlayStation Store et des mises à jour peu convaincantes, Cyberpunk 2077 n’a pas dit son dernier mot.

"Cyberpunk 2077 sera perçu comme un très bon jeu”

Voilà ce qu’annonce Adam Kiciński, président de CD Projekt, au micro du site polonais Rzeczpospolita. Alors que le studio a reporté la version next gen du jeu à 2022, le patron se montre confiant, tout en reconnaissant que sa boîte a traversé une période difficile.

“Le lancement nous a beaucoup appris. Cela nous a fait réagir et nous a motivés à apporter des changements qui nous rendront meilleurs à l’avenir. La décision de décaler la sortie de la version de next-gen de Cyberpunk 2077 a été difficile, mais nous sommes convaincus que c’était la bonne, d’autant plus qu’elle a été clairement recommandée par notre équipe de développement”, explique-t-il.

“Nous avons donné vie à une immense ville nocturne et futuriste, pleine de vie, dans laquelle se déroulent des histoires non linéaires. Nous sommes fiers de nombreux aspects du jeu, mais - comme nous le savons - tout ne s’est pas déroulé comme nous l’avions espéré”, poursuit le président.

Mais au-delà de la version next-gen, Kiciński estime qu’à terme, le jeu sera reconnu comme une véritable réussite. “Nous pensons qu’à long terme, Cyberpunk 2077 sera perçu comme un très bon jeu, et comme nos autres titres, il se vendra pendant des années – d’autant plus que le matériel devient plus puissant avec le temps et que nous améliorons le jeu.“

Espérons pour les joueurs et les fans qu’il ne faudra pas attendre… 2077.