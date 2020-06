Cyberpunk 2077 : découvrez la nouvelle bande-annonce

Le développeur CD Projekt Red organisait ce jeudi sa conférence en ligne “Night City Wire”. L’occasion d’en apprendre plus sur ce titre très attendu, à travers de nouvelles images qui donnent envie.

Deux vidéos ont été dévoilées : The Gig, et Braindance. La première est une bande-annonce classique, où l’on découvre le personnage de V et son implication dans un braquage. La seconde nous dévoile une séquence de gameplay, baptisée braindance, un mécanisme de jeu qui permet de pénétrer dans les souvenirs d’un personnage, afin de chercher des indices ou des informations.

The Gig