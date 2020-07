Cuphead débarque sur PlayStation 4

Enfin, Studio MDHR a donné quelques nouvelles de The Delicious Last Course, un DLC attendu pour 2019 mais dont la sortie a été décalé : “Le développement de The Delicious Last Course nos prend plus de temps que prévu... nous avons sans doute annoncé le jeu trop tôt par rapport à ce que nous avions déjà pu finaliser sur le papier. Nous voulons que les joueurs soient véritablement surpris, et ils peuvent s'attendre à plus de détails, mais aussi une animation plus complexe. Et Miss Chalice n'est pas un simple skin, elle possède une toute nouvelle palette d'actions !”

À noter qu’à sa sortie, le DLC sera à la fois disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Switch.