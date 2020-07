Crysis débarque sur la Nintendo Switch

Autre compromis dû à la puissance relativement peu élevée de la console, les surfaces, notamment des combinaisons ou des routes perdent énormément en termes de photoréalisme. Même chose sous l’eau, une zone quasiment vide là où d’autres versions affichaient des plantes ou des rochers. Enfin, si la destruction de bâtiments est de bien de la partie, The Digital Foundry note malgré tout que le jeu a tendance à se figer momentanément après un tir de grenade. À noter que la dixième mission du jeu, “Ascension”, est absente de ce remaster.

Ceci étant, si Crysis Remastered n’arrive pas à la cheville des portages Switch de Doom 2016 et Wolfenstein II : The New Colossus, le jeu de Crytek parvient à faire mieux que le portage complètement raté de The Outer Worlds.

À vous de voir si cette version saura vous séduire. Ou si vous préférez attendre la sortie du remaster sur PC, PS4 et Xbox One. Une sortie qui n’est pas encore datée.