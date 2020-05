Crucible : le jeu de tir coopératif d’Amazon sera jouable gratuitement dès le 20 mai

Le jeu, développé par Relentless Studios (appartenant à Amazon), sera disponible gratuitement sur PC.

Depuis sa création en 2012, Amazon Game Studios n’avait proposé que des jeux mobiles. Mais l’arrivée de Crucible marque la sortie du premier gros jeu proposé par le studio.

Crucible est un shooter où vous pourrez incarner un humain, un robot ou un extraterrestre, et partir à la recherche de l’Essence, une ressource qui augmente les pouvoirs du joueur. “L’essence est une substance étrange dotée de vertus extraordinaires, et la raison de toute cette cohue sur la planète Crucible. Vous pouvez l'obtenir de vos adversaires ou des créatures que vous éliminez, ou en prenant le contrôle d'objectifs. Récupérer de l'essence vous permettra de passer au niveau supérieur”, nous explique le site officiel. “Chacun de vos cinq premiers passages au niveau supérieur vous donnera accès aux améliorations que vous aviez présélectionnées. Ensuite, à chaque niveau, vous gagnerez en puissance et en santé.”