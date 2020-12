Créez votre propre mini-opéra en ligne avec Blob Opera

Google a publié une nouvelle expérience d’apprentissage automatique. Baptisé Blob Opera, le site vous permet de composer votre mini opéra en cliquant sur des personnages colorés.

Imaginée par David Li, cette expérience rend hommage et explore l'instrument de musique originale: la voix. Le site vous permet en effet de jouer quatre voix d'opéra en temps réel.

Pour y parvenir, Google explique avoir développé “un modèle d'apprentissage automatique formé sur les voix de quatre chanteurs d'opéra afin de créer une expérience engageante pour tous, quelles que soient leurs compétences musicales.”

Les voix enregistrées sont celles du ténor Christian Joel, la voix de basse de Frederick Tong, la voix mezzo-soprano de Joanna Gamble et la voix soprano d’Olivia Doutney. La firme de Mountain View explique qu’ils ont enregistré 16 heures de chant : “dans l'expérience, vous n'entendez pas leur voix, mais la compréhension du modèle d'apprentissage automatique de ce à quoi ressemble le chant d'opéra, en fonction de ce qu'il a appris d'eux.”

Pour composer votre opéra, rien de plus simple, il suffit de faire glisser les blobs de haut en bas pour changer la hauteur, ou en avant et en arrière pour différents sons de voyelles. “Un autre modèle d'apprentissage automatique permet aux blobs de répondre et d'harmoniser votre décision en temps réel”, précise Google.

Et pour une petite surprise festive, cliquez sur le sapin de Noël présent dans le coin inférieur droit de l’écran.

L’expérience est à retrouver à cette adresse.