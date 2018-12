Crash Team Racing fera son grand retour sur PS4, Xbox One et Switch

Activision a dévoilé une première bande annonce du remake de Crash Team Racing lors de la cérémonie des Games Awards.

Après le remake des trois premiers volets de Crash Bandicoot (Crash Bandicoot : N. Sane Trilogy), voici venir un autre épisode de la saga, à savoir le jeu de course, rebaptisé Crash Team Racing Nitro-Fueled. Une nouvelle version qui célébrera par la même occasion les 20 ans du jeu, sorti à l’époque sur la toute première PlayStation.

Le jeu, attendu le 21 juin prochain sur PlayStation 4, Xbox One et la Switch de Nintendo, sera modernisé par les équipes du studio canadien Beenox, avec l'ensemble des personnages, des circuits et des modes de jeux, dont le mode aventure en solo. Une partie online sera également présente, ce que le jeu d’origine ne possédait évidemment pas : “C’était une chose logique à insuffler dans le jeu pour modéliser l’expérience. Tout l’aspect en ligne et le fun des parties en écran splitté comptent vraiment. Le online est une vraie nouveauté, et nous souhaitons injecter autant de personnalité que nous le pouvons” a déclaré Thomas Wilson, Directeur Créatif et Co-Directeur de Beenox, au site jeuxvidéo.com