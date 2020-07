Crash Bandicoot s’offre une nouvelle aventure sur mobile, par les créateurs de Candy Crush

Le marsupial préféré des gamers est de retour avec une double actualité : un quatrième épisode, baptisé It’s About Time , attendu pour le mois d’octobre. Et une aventure mobile baptisée On The Run, dont voici la première bande-annonce.

Le jeu, développé par King, les créateurs de la lucrative franchise Candy Crush, est un runner qui semble emprunter de nombreuses mécaniques au classique Temple Run.

Le joueur incarne Crash ou sa soeur Coco, dans des niveaux qui défilent automatiquement. En glissant son doigt sur l’écran, il sera possible d’éviter des obstacles, de récolter des objets, et de sauter ou s’accroupir, comme dans tout bon “runner” qui se respecte. Le but final étant, vous l’aurez deviné, de stopper les plans machiavéliques du docteur Neo Cortex.

Le jeu n’a pas encore de date de sortie, mais il est d’ores et déjà possible de s’inscrire sur le site officiel afin d’être tenu au courant de la disponibilité du titre sur Android et iOS, et d’obtenir en prime un skin pour votre personnage.

À noter que si King n’annonce pas de prix, on se doute que le jeu devrait être proposé gratuitement, mais contiendrait énormément d’achats intégrés. En espérant que ces achats ne soient pas liés à des loot boxes, considérées comme des jeux de hasard dans notre pays. Ce qui empêcherait la sortie du jeu dans les versions belges de l’App Store et du Google Play Store.