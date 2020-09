Crash Bandicoot 4 : pour la démo, il faudra passer à la caisse

Crash Bandicoot 4 : It's About Time débarquera sur nos consoles le 2 octobre prochain. D’ici là, le studio Toys for Bob annonce une démo disponible à partir du 16 septembre.

Mais en profiter, il faudra avoir précommandé le jeu. Ce qui semble être une nouvelle mode, puisqu’on retrouvait le même procédé pour le récent remake de Tony Hawk’s Pro Skateboarding 1+2.

“Les fans sont impatients de poser leurs mains sur Crash Bandicoot 4 : It's About Time, le premier titre original de Crash Bandicoot depuis plus d'une décennie”, explique Paul Yan, co-responsable du studio Toys For Bob. “Même si nous sommes encore à quelques semaines du lancement officiel, nous sommes ravis de mettre les fans au défi, et leur permettre de découvrir tout le coeur et l'énergie que nous y avons mis ; nous sommes donc très heureux de leur offrir un accès anticipé à une partie du jeu au travers d'une démo.”

Mais ce qui semble échapper au studio Toys for Bob, c’est qu’une démo a pour but de permettre aux joueurs de se faire un avis sur un jeu, et que ceux qui auront précommandé Crash 4 savent, a priori, déjà dans quoi il s’embarque.

Qu’à cela ne tienne, la démo proposera deux niveaux complets (Snow Way Out et Dino Das) et sera disponible sur PlayStation 4 et Xbox One.