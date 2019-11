Cortana, l'assistant virtuel de Microsoft, fera ses adieux sur iOS et Android en 2020

La firme de Redmond annonce que la déclinaison iOS et Android de son assistant tira sa révérence le 31 janvier 2020, date à laquelle il ne sera plus possible de télécharger l'application.

Il faut dire qu'entre Alexa, Google Assistant, et dans une moindre mesure Siri (sans oublier Bixby de Samsung, qui semble reprendre des forces), Cortana n'avait pas vraiment réussi à s'imposer. L'assistant, qui tirait son nom du jeu Halo, restera bien présent sur d'autres plateformes, notamment Windows 10 (logique), ainsi que dans plusieurs applications de Microsoft, comme la suite Office.

Afin de rendre votre assistant virtuel aussi utile que possible, nous intégrons Cortana dans nos applications de productivité Microsoft 365. Dans le cadre de cette évolution, le 31 janvier 2020, nous mettrons fin au support de l'application Cortana sur Android et iOS.

Microsoft n'abandonne donc pas totalement son assistant, et maintient au site The Verge que "Cortana fait partie intégrante d'une vision plus large, consistant à apporter la puissance de l’informatique conversationnelle et de la productivité à toutes nos plateformes et tous nos appareils."

Cortana avait vu le jour en décembre 2015, et sa mission était de faire le lien entre Windows 10 et les smartphones. Malgré plusieurs améliorations, notamment graphiques, Cortana n'a jamais séduit les utilisateurs. En janvier dernier, Satya Nadella, PDG de Microsoft, avouait qu'il ne considérait plus Cortana comme un concurrent direct d'Alexa ou de Google Assistant.