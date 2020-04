Coronavirus : WearOS vous rappelle de vous laver les mains

L’OS pour montres connectées de Google propose un nouveau type de notification utile en cette période de pandémie.

Si vous possédez une smartwatch sous WearOS 4.0 au minimum, vous pourrez donc désormais recevoir des rappels qui vous indiquent qu’il est temps de se laver les mains. Par défaut, les notifications seront espacées de trois heures.

WearOS propose également un minuteur qui vous indiquera si vous avez bien lavé vos mains pendant 40 secondes. Les deux options peuvent évidemment être désactivées.

Ces petites nouveautés ne sont pas les seules initiatives mises en place par Google afin de faire face au Covid-19. Plus tôt dans la semaine, la firme de Mountain View avait annoncé un partenariat avec Apple, afin de mettre au point une technologie de “Contact Tracing”, sur Android et sur iOS. Soit un “suivi des contacts” qui permettra de tracer numériquement et anonymement les utilisateurs des deux plateformes et ainsi mieux surveiller la propagation du coronavirus.