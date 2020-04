Coronavirus : Waze constate une diminution de 80% du trafic belge

L’autre GPS de Google a dévoilé les récents chiffres d’utilisations obtenus via son application. Et on aperçoit très clairement l’impact du Covid-19 sur la fréquentation des routes, en Belgique et dans le reste du monde.

Les utilisateurs de Waze dans le monde entier ont parcouru 60% de kilomètres en moins par rapport à la moyenne quotidienne de février(sur la période 11-25 février 2020).

Waze observe également une baisse considérable du nombre de conducteurs en mars dans une grande majorité de pays. Cette chute atteint notamment près de 90% chez nos voisins européens : 87% de kilomètres parcourus en moins en Italie, 83% en France, 88% en Espagne et 86% au Luxembourg.

La Belgique est également concernée par cette baisse de trafic à hauteur de 80% depuis la mise en place du confinement le 18 mars dernier.

Ces tendances se traduisent au niveau des grandes villes belges : Bruxelles constate une baisse de kilomètres parcourus de 85% depuis la même date, 82% à Gand et 79% à Anvers.