Coronavirus : Steam signe un record de connexion

Les mesures de confinement face à la pandémie de Coronavirus profitent à Steam. Ces dernières 24 heures, la plateforme a tout simplement dépassé la barre des 20 millions d’utilisateurs connectés simultanément.

Valve a fourni ces chiffres (à retrouver par ici) qui nous apprennent également que sur ces 20 millions d’utilisateurs connectés, 6,4 millions d’entre eux étaient en train de jouer.

Parmi les jeux les plus plébiscités, on retrouve Counter-Strike : Global Offensive (qui a battu son propre record, avec plus d’un million de joueurs connectés), PlayerUnknown's Battlegrounds et Dota 2.