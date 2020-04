Coronavirus : Sony repousse indéfiniment la sortie de The Last of US II et Iron Man VR

SIE a pris la difficile décision de repousser le lancement de The Last of Us Part II et Marvel's Iron Man VR jusqu'à nouvel ordre. Au vu de la situation actuelle dans le monde, logistiquement, nous ne pouvons pas offrir aux joueurs l'expérience qu'ils méritent. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre report annoncé, mais nous vous tiendrons informés.

La sortie de The Last of Us II était prévue pour le 29 mai. Naughty Dog, le studio à l’origine du jeu, a également commenté la décision dans un communiqué : “ Nous avons dû faire face à la réalité car à cause de nombreux soucis d'ordre logistique au-delà de notre juridiction, nous ne pouvons pas sortir The Last of Us Part II d'une manière satisfaisante pour nous. Nous voulons nous assurer que tout le monde puisse jouer à The Last of Us Part II en même temps. Ce qui implique de repousser le jeu jusqu'au moment où nous pourrons résoudre ces problèmes logistiques. Nous espérons que ce retard ne sera pas long et nous vous tiendrons informés dès que nous aurons de nouvelles informations à partager.”