Coronavirus : Sony annule sa présence dans plusieurs salons

Après l’annulation du Mobile World Congress, Sony continue d’annuler sa venue dans plusieurs salons. Parmi les derniers concernés, on retrouve le Taipei Game Show, le PAX East et la Game Developers Conference, trois salons dédiés aux jeux vidéo, où la PlayStation devait occuper une place importante.

Dans un communiqué partagé par le site GamesIndustry.biz, Sony a tenu à expliquer les raisons de son absence de la GDC. Des raisons qui s’appliquent logiquement au Taipei Game Show et PAX East :

Nous avons pris la décision difficile d'annuler notre participation à la Game Developers Conference en raison des craintes grandissantes liées au Covid-19. Nous avons déterminé qu'il s'agissait de la meilleure option étant donné que la situation autour du virus et les restrictions globales en matière de déplacements changent quotidiennement. Nous sommes déçus d'annuler notre participation, mais la santé et la sûreté de notre main d'oeuvre mondiale est notre principale préoccupation. Nous avons hâte de participer à nouveau à la GDC à l'avenir.

Et Sony n’est pas la seule entreprise à annuler sa venue. Facebook, via sa branche Oculus, a également préféré éviter l’édition 2020 de la Game Developers Conference, en précisant que l’essentielle des annonces se feront en ligne : “Nous prévoyons toujours de partager les annonces exaltantes que nous prévoyions pour le salon via des vidéos, des sessions de questions-réponses en ligne, etc. Nous organiserons également des rencontres avec nos partenaires hors du salon au cours des prochaines semaines.”

Enfin, du côté du salon PAX East, qui se tiendra à Boston du 27 février au 1er mars, on a carrément fait appel à Marty Walsh, maire de la ville, pour tenter de convaincre Sony de faire marche arrière :

“En tant que compagnie d'envergure internationale, vous avez l'opportunité de montrer le bon exemple. En tant que leader dans le domaine des technologies, vous pouvez montrer que vous êtes motivés par les faits et non la peur. En tant que leader dans le jeu vidéo et la culture, vous pouvez montrer que vous croyez dans la connexion et non l'isolation.”

Sony n’a pas répondu au maire. Au PAX, l’entreprise avait annoncé que 25 jeux seraient jouables, dont les très attendus Marvel’s Iron Man VR et The Last of Us Part II.