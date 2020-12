Coronavirus, Petra De Sutter et Joe Biden : voici ce que les Belges ont le plus recherché sur Google en 2020

Comme chaque année, le moteur de recherche révèle les tendances de l’année. Et sans surprises, 2020 aura été marqué par le Coronavirus. Un sujet qui a fortement préoccupé les Belges.

Le virus occupe la première position des recherches de l’année, devant l’élection américaine, la météo, CNN et Joe Biden. Le confinement a également été la source de nombreuses recherches. Les utilisateurs ont posé plusieurs questions telles que “qu’est-ce qu’un confinement” ou “c’est quoi le coronavirus” ou encore “c’est quoi une pandémie.”

Du côté des tutoriels, la première recherche concernant les masques en tissu (“comment faire un masque en tissu / coudre un masque”), devant “supprimer un compte Instagram” et “supprimer un compte Faecebook”. Ou encore, “comment savoir si on a le coronavirus.”

La personnalité politique la plus populaire de l’année au niveau des recherches est Petra De Sutter. La vice-première ministre se place devant deux autres femmes, Sophie Wilmès et Maggie De Block. Suivent ensuite Frank Vandenbroucke et Alexander De Croo.

Enfin, la personnalité internationale de l’année est le coureur cycliste Fabio Jakobsen. Au niveau belge, il s’agit du musicien Sean Dhondt, qui se place devant Sandra Kim. La grande gagnante de l’Eurovision en 1986 était de retour dans l’actualité grâce à sa participation (et à sa victoire) dans l’édition flamande de The Masked Singer.