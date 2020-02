Coronavirus : Les fabricants fuient les allées du Mobile World Congress

Le plus gros salon dédié aux smartphones aura lieu à Barcelone, du 24 au 27 février. Mais par précaution face à la menace du coronavirus, certaines grandes marques préfèrent annuler leur venue.

C’est notamment le cas de Sony et d’Amazon. Du côté de Sony, on déclare suivre "de près l'évolution de la situation suite à la nouvelle épidémie de coronavirus, qui a été déclarée urgence mondiale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020.”

Alors que nous accordons la plus haute importance à la sécurité et au bien-être de nos clients, partenaires, médias et employés, nous avons pris la décision difficile de nous retirer du MWC 2020 à Barcelone, en Espagne.

Même son de cloche pour Amazon : “En raison de l'épidémie et des préoccupations persistantes concernant le coronavirus, Amazon annule sa participation au Mobile World Congress 2020, prévu du 24 au 27 février à Barcelone, en Espagne.”

Nvidia, LG, Ericsson, Huawei et même Samsung auront quant à eux une présence limitée. Du côté de la GSM Association, organisatrice du salon Mobile World Congress, on rappelle que malgré ces absences, 2800 exposants seront présents, et que des mesures de sécurités supplémentaires seront prises.