Coronavirus : le jeu Plague Inc propose un nouveau mode adapté à la situation actuelle

Le jeu du studio Ndemic Creations avait déjà fait parler de lui fin février. Alors que la crise du Coronavirus n’en était qu’à ses débuts, Plague Inc avait été censuré en Chine, pour cause de “contenu illégal”. Pour rappel, le but est de créer des maladies infectieuses et de les propager au maximum, ce qui avait déplu aux autorités chinoises.

Près d’un mois plus tard, Plague Inc est de nouveau d’actualité, cette fois grâce à l’ajout d’un nouveau mode de jeu, où il ne sera plus question de propager une maladie, mais bien de tenter de l’arrêter.

Sur le site du studio Ndemic Creations, James Vaughan, créateur de Plague Inc, déclare : “Il y a huit ans, je n’aurais jamais imaginé que le monde réel puisse ressembler à Plague Inc ou que tant de joueurs utiliseraient Plague Inc pour les aider à traverser une véritable pandémie.”

Dans ce nouveau mode, “les joueurs devront gérer la progression de l’épidémie, améliorer les infrastructures sanitaires et prendre des mesures inspirées de la vie réelle comme du triage, de la quarantaine, de l’isolement social ou encore la fermeture des services publics.”

Pour offrir un mode le plus réaliste possible, Ndemic Creations s’est entouré d’experts de l’OMS et du Global Outbreak Alert and Response Network. Le studio annonce également un don de 250.000 dollars pour aider dans la lutte contre le COVID-19.

La mise à jour sera quant à elle bientôt disponible.