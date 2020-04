Coronavirus : la Xbox Series X est toujours prévue pour 2020

Phil Spencer, patron de la division Xbox, a tenu à rassurer les joueurs. Oui, le lancement de la Xbox Series X est toujours prévu pour 2020.

Car selon Spencer, la question d’un report n’est pas à l’ordre du jour à l’heure actuelle. Lors d’une interview accordée à IGN, le directeur a estimé que la pandémie de Covid-19 ne devrait avoir aucun impact sur le calendrier établi par Microsoft : “ Nous n’avons aucun élément à notre connaissance qui pourrait nous faire dire que nous ne tiendrons pas les délais.”

Du côté des usines chinoises, qui produiront la console next-gen de la firme de Redmond, tout semble revenir à la normale. “En restant pragmatique, je vois que les chaînes de production commencent à repartir en Chine. Nous avons vu qu'ils ont été touchés avant nous par l'épidémie de Covid-19, mais les premiers échanges que nous commençons à recevoir des nouvelles qui vont dans notre sens”, déclare Phil Spencer.

Le patron explique toutefois que la sécurité des employés reste une priorité, et que des éléments inconnus pourraient malgré tout chambouler le bon déroulement des opérations. “C’est une affaire que nous traversons en temps réel, et je mettrai toujours la sécurité des équipes en priorité, tout comme la qualité du produit.”

Microsoft n’aurait par ailleurs aucun plan B en cas de soucis. “Nous n'avons pas vraiment élaboré de "plan B", et je n'ai pas franchement envie de me lancer dans des prédictions à ce sujet. Ce que je peux dire, c'est que l'expérience du lancement de la Xbox One nous a montré que les décalages des différentes régions nous ont été dommageables. À chaque fois que je vais au Japon, on me rappelle que nous l'avons lancée avec neuf mois de retard. Aujourd'hui, avec Internet, tout le monde sait très bien lorsqu'un nouveau produit débarque, cela n'a rien à voir avec ce qui se passait il y a une trentaine d'années. Honnêtement, les problèmes que nous avons actuellement à traiter relèvent plus du software que du hardware, et son impact est si fondamental que je ne me risquerai à aucune prédiction.”