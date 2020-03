Coronavirus : Google annule sa conférence I/O

Les annulations de salons et autres conférences, dues à l’épidémie du Covid-19, s’enchainent. Dernière annulation en date : la conférence I/O de Google, dédiée aux développeurs.

“En raison de préoccupations concernant le coronavirus (COVID-19), et conformément aux directives de santé du CDC, de l'OMS et d'autres autorités sanitaires, nous avons décidé d'annuler l'événement I/O Googleà l’Amphitheatre Shoreline”, a déclaré un porte-parole au site The Verge.

L’événement, qui devait se dérouler du 12 au 14 mai, est important pour Google, qui y présente chaque année ses nouveautés software et hardware. La firme de Mountain View n’a pas encore décidé si la conférence aura lieu en ligne : “Au cours des prochaines semaines, nous explorerons d'autres façons de faire évoluer Google I/O pour mieux communiquer et continuer de développer avec notre communauté de développeurs. Nous continuerons de mettre à jour le site de Google I/O.”

D’après l’email envoyé aux participants, Google remboursera les tickets d’ici le 13 mars. Et chaque participant se verra automatiquement offrir la possibilité de racheter un ticket pour l’édition 2021.

L’annulation de Google I/O s’ajoute à une longue liste d’annulations, à commencer par le salon Mobile World Congress, suivi de la Game Developer Conference, du Motor Show de Genève, de la conférence F8 de Facebook, du salon MAGIC de Monaco et de la GPU Technology Conference de Nvidia. Facebook et Twitter ont également annulé leur venue au festival SXSW.

Les yeux sont désormais tournés vers Apple, qui n’a pas encore annulé sa conférence WWDC, qui se tient généralement en juin. Même chose du côté du salon E3, dédié au jeu vidéo, et qui devrait être maintenu selon les organisateurs : “Tout le monde suit la situation de très près. Nous allons continuer à être vigilants, car notre principale priorité est la santé, le bien-être et la sécurité de tous nos exposants et visiteurs. Vu ce que nous savons à l'heure actuelle, nous avançons sur les préparatifs de l'E3 2020 à plein régime.“

L’édition 2020 de l’E3 devrait se dérouler du 9 au 11 juin prochain, à Los Angeles.