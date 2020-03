Coronavirus : après l’Europe, Sony ralentit les téléchargements sur PS4 aux États-Unis

Trois jours après avoir annoncé le ralentissement des téléchargements sur sa PlayStation 4, Sony annonce que les mesures seront étendues aux États-Unis, désormais le pays le plus touché par l’épidémie.

L’article publié sur le blog officiel de la console a en effet été mis à jour. On y découvre les nouvelles mesures de restrictions prises par Sony :

“À partir d'aujourd'hui, nous allons prendre des mesures similaires aux États-Unis et nous continuerons de prendre les mesures appropriées dans le but de jouer notre rôle dans le maintien de la stabilité d'Internet alors que cette situation sans précédent continue d'évoluer. Nous sommes fiers du rôle que nous jouons en matière de divertissement et du fait que nous contribuons à permettre d'avoir l'impression de faire partie d'une communauté en ces temps véritablement difficiles. Merci encore pour votre soutien, votre patience et votre présence au sein de la communauté PlayStation. S'il vous plaît, soyez prudents et restez chez vous.”

Plus tôt dans la semaine Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, avait pris la parole pour expliquer ce qui avait motivé cette décision en Europe : “Nous sommes convaincus qu’il est particulièrement important que nous fassions ce que nous pouvons pour aider à gérer les problèmes de stabilité Internet qui surviennent alors qu’un nombre sans précédent de personnes participe au confinement social et devient de plus en plus dépendant de son accès à Internet.”

La firme nippone annonçait travailler avec plusieurs fournisseurs d’accès en Europe, pour “gérer au mieux les téléchargements et ainsi préserver l'accès à internet pour toute la communauté”. Et que par conséquent, “les joueurs verraient leurs téléchargements de jeux ralentir, voire subir des délais”, expliquait Jim Ryan.