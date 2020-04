Confinement : Ubisoft offre à nouveau des jeux gratuits

Le studio qui avait déjà proposé aux joueurs confinés de tester Assassin’s Creed Odyssey le temps d’un weekend, remet le couvert.

Et cette fois il ne s’agit pas d’une démo, mais bien d’un jeu gratuit.Ubisoft offre en effet le très réussi Rayman Legends. Un jeu sorti en 2013, mais qui n’a pas pris une ride, grâce à ses graphismes animés et colorés dont la franchise a le secret, et ce depuis plusieurs années.

Le jeu, disponible à cette adresse, sera disponible jusqu’au 3 avril à 15 heures.

À noter qu’Ubisoft ne s’arrête pas là. D’autres jeux, comme Might & Magic: Chess Royale et The Lapins Crétins - Apprends à coder ! sont également offerts, tout comme des démos de jeux tels que Ghost Recon Breakpoint ou Trials Rising.

“Au cours des dernières semaines, nous avons suivi les instructions officielles et avons généralisé le télétravail pour nos équipes dans les régions touchées. Nous sommes très fiers de leur réactivité face à des circonstances aussi difficiles qu’imprévisibles et nous continuerons à nous adapter suivant la tournure des événements”, peut-on lire sur le blog d’Ubisoft.

“Nous savons également que nous ne sommes pas les seuls à devoir passer plus de temps à la maison. C’est pourquoi nous avons mis en place une série d'offres, d'essais et de réductions valables pendant un mois pour aider tous ceux qui suivent les conseils des autorités sanitaires en restant chez eux. Que vous ayez besoin d'un moyen de rester actif, de rencontrer des amis à distance ou simplement de vous divertir, nous voulons vous aider.”

Rendez-vous donc sur free.ubisoft.com pour découvrir et profiter de ces offres.