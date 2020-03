Confinement : Nintendo vous fait bouger avec la mise à jour de Ring Fit Adventure

Personne, ou presque, n’aurait pu le prédire, mais Ring Fit Adventure est un succès, et Nintendo compte bien gâter les joueurs qui se sont essayés à ce drôle de jeu de remise en forme . Le principe reste le même : un anneau de Pilate (le Ring-Con), sur lequel est attaché le Joy-Con droit, et une sangle à attacher sur la jambe gauche, et qui contient l’autre Joy-Con.

Soit deux façons de suivre les mouvements des joueurs et de les faire bouger à travers des dizaines de niveaux où les ennemis s’affrontent à coups de squats, de flexions et autres positions de yoga.

La mise à jour, qui est déjà disponible gratuitement, propose un mode “Jeu de Rythme”, qui vous fera bouger sur douze chansons issues du jeu, mais également sur des morceaux tirés d’autres jeux de Nintendo, comme Splatoon 2, The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Super Mario Odyssey.

Parmi les autres petites nouveautés, Ring, le personnage représentant à l’écran le Ring-Con, se dote d’une voix féminine. Et trois nouvelles façons de se bouger devant son écran ont également été ajoutée : un mode Course (qui vous fera courir, mais fera l’impasse sur les ennemis), un mode À La Carte et un mode Jeu Rapide.