Confinement : jouez gratuitement à Mafia 3 sur PC et Xbox One

L’éditeur 2K annonce que son jeu Mafia 3 sera proposé gratuitement aux joueurs sur PC et Xbox One dès aujourd’hui et jusqu’au 7 mai.

“Vous cherchez un nouveau jeu à essayer sur Xbox One ou Steam? Essayez Mafia III, désormais jouable gratuitement grâce au Give Back Project de 2K. Connectez-vous simplement à votre compte Xbox ou Steam pour accéder à l'essai gratuit.”

Comme de nombreux éditeurs et développeurs, 2K offre donc un jeu, bien que temporairement. Mais sachez que son prix de vente diminue également, si vous décidez de craquer. Mafia 3 est en effet disponible pour 9,99 euros au lieu de 39,99 euros.

“Ce jeu d'action à la troisième personne en monde ouvert se déroule en 1968 à New Bordeaux. Vous incarnez Lincoln Clay, un vétéran du Vietnam endurci au combat et le seul survivant de la mafia noire de la ville. Désireux de se venger du responsable de la mafia italienne, vous construirez une nouvelle famille criminelle à partir des cendres de l'ancienne.”

Le projet “Give Back de 2K” ne s’arrêtera pas là. D’autres jeux devraient être proposés gratuitement dans les prochaines semaines.