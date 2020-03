Confinement : Jouez gratuitement à deux jeux Tomb Raider

Square Enix rejoint la longe liste des développeurs proposant gratuitement quelques titres, en cette période de confinement.

L’éditeur propose deux titres de sa franchise Tomb Raider :

Tomb Raider : Game of the Year Edition

Lara Croft and the Temple of Osiris

Les deux jeux, datant respectivement de 2013 et 2014, sont à télécharger sur la boutique en ligne de Square Enix, à cette adresse.

Attention, vous avez jusqu’à minuit pour récupérer les codes, et jusqu’au 31 mars pour les activer sur Steam !

À noter qu’une version Mac de Tomb Raider : Game of the Year Edition est également disponible gratuitement sur Steam, au lieu de 19,99 euros. Et ça se trouve à cette adresse. L’offre Steam est quant à elle disponible jusqu’au 24 mars à 8h00.

Pour rappel, Tomb Raider : Game of the Year Edition est un reboot de la saga Lara Croft acclamé par la critique, sorti en 2013 sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360. Malgré son âge, le jeu reste très recommandable.

Et si les aventures de Lara Croft ne sont pas votre tasse de thé, vous pouvez toujours faire un tour dans notre longue liste de jeux offerts en cette période de confinement.