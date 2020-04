Confinement : Cisco et IBM offrent un accès gratuit à “Webex for our Kids” pour l’enseignement à distance

Dans le contexte de la prolongation du confinement, Cisco et IBM étendent le programme “Webex for our Kids” à la Belgique. Les écoles bénéficient d'un accès gratuit à Cisco Webex et sont soutenues par IBM pour installer et utiliser le système.

Le logiciel de visioconférence “Webex for our Kids” rend la collaboration et l'enseignement au sein d’une salle de classe virtuelle simples et intuitifs. Plus de 3.000 bénévoles IBM déploient Webex dans 2.000 écoles en Europe, contribuant ainsi à l’enseignement à distance de 200.000 élèves. L'offre IBM et Cisco s'adresse aux écoles de plusieurs pays européens, dont les Pays-Bas et la Belgique.

Arnaud Spirlet, managing director Cisco Belgique et Luxembourg: “Depuis l'annonce du confinement dans notre pays, nous travaillons sans relâche pour aider nos clients, les établissements scolaires, les gouvernements et les ONG avec des installations ou des extensions afin de faciliter le travail à distance. Maintenant que les mesures ont été prolongées par le Conseil national de sécurité, nous avons collaboré avec IBM pour développer un programme européen permettant d’offrir notre technologie gratuitement aux établissements scolaires et à grande échelle. Il est important que les enseignants et les élèves restent en contact mutuellement, partagent du nouveau contenu en ligne et reprennent ainsi les cours après les vacances. Nous considérons qu'il est de notre responsabilité sociétale de soutenir nos écoles dans ce domaine. ”

“L’épidémie de coronavirus a provoqué la fermeture temporaire de tous les établissements scolaires en Belgique qui comptent désormais sur l’enseignement à distance pour faciliter la continuité de l’éducation. Pour aider les professeurs à identifier la valeur ajoutée que peut leur apporter l’enseignement à distance, IBM contribue à l’effort collectif grâce à ses experts, sa technologie et ses connaissances afin d’atténuer les conséquences de cette crise sanitaire et sociale”, explique Jacques Platieau, Country General Manager IBM BeLux. “Nous sommes fiers que la combinaison de technologie et volontariat professionnel contribue à réduire l’impact de la crise du COVID-19 dans notre pays, tout en étant en mesure de soutenir les professeurs dans leur apprentissage d’un modèle d’enseignement numérique."