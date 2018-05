Conférence F8 : Voici les principales nouveautés annoncées par Facebook

Une application de rencontre, une refonte graphique de Messenger et un moyen simple d'effacer son historique sur Facebook : après les nombreux scandales, le réseau social veut visiblement aller de l'avant et l'a prouvé lors du premier jour de sa conférence F8, à San Jose en Californie. Sur les plates-bandes de Tinder Facebook n'a jamais eu de mal à plagier éhontément ses petits concurrents. Les stories Snapchat ont été recopiées à l'identique sur Instagram; des sites de ventes en ligne comme 2ememain ou Craiglist aux États-Unis ont été transformés en un coin petites annonces baptisé "Marketplace"; et aujourd'hui, c'est au tour de Tinder et autres applications de rencontre de faire face au mastodonte plus ou moins maîtrisé par Mark Zuckerberg. Facebook proposera en effet dans les mois qui viennent une fonction rencontre au sein d'un groupe, ou d'un événement auquel vous souhaitez participer. Le réseau social jouera les entremetteurs, et selon Zuckerberg, l'idée est de s'éloigner des rencontres éphémères offertes par Tinder : "On veut construire de vraies relations sur le long terme - et pas seulement des coups d'un soir. Nous avons conçu cette fonctionnalité en gardant à l'esprit la confidentialité et la sécurité. Vos amis ne verront pas votre profil de rencontre, et vous ne serez proposé qu'aux personnes qui ne vous connaissent pas. "



Avec ses 2,2 milliards d'utilisateurs actifs, Facebook risque bien de faire de l'ombre à Match Group, la société propriétaire de Tinder et OKCupid. Lors de l'annonce, sa valeur en bourse a d'ailleurs baissé de 17%. Mandy Ginsberg, la PDG du groupe, en a profité pour glisser un tacle à Zuckerberg et ses équipes : "Nous sommes flattés que Facebook débarque sur notre marché. Nous sommes simplement surpris du timing, compte tenu de la quantité de données personnelles et sensibles qui accompagnent ce business" Adieu l'historique Facebook "Cambridge Analytica a été un événement majeur et nous devons faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Nous allons donc, restreindre les données auxquelles les développeurs ont accès. Nous avons déjà fait plusieurs avancées sur le sujet depuis 2014, mais nous devons aller plus loin".

Cambridge Analytica, encore et toujours. Le scandale a marqué les esprits et du côté de Facebook, on met tout en place pour se racheter une image. D'où la mise en place d'un nouveau module, baptisé "Clear History". Son principe est simple : il vous permettra de supprimer (ou simplement contrôler) tous les accès à vos informations personnelles. Selon Zuckerberg, c'est un peu l'équivalent de la suppression des cookies dans votre navigateur. Une option bienvenue donc, mais qui ne réglera pas tous les soucis de sécurité qui frappent le réseau social. Une version de Messenger moins chargée Enfin, parmi les nombreuses annonces faites sur scène à San José, comment ne pas retenir cette nouvelle version de Messenger, qui gagne en clarté et mets de côté les nombreuses options qui avaient transformé peu à peu la messagerie en véritable fourre-tout.