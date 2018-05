Commençons ce petit tour des nouveautés par l'explorateur, cette section de l'application qui donne un aperçu des publications et hashtags rencontrant le plus de succès. Une nouvelle version de l'application proposera un nouveau design et un système de recommandation plus pertinent. Le haut de l'écran sera dédié à des thèmes (Architectures, animaux, décoration, etc.) afin de faciliter les jolies trouvailles : "L’explorateur est toujours personnalisé en fonction de vous, mais son contenu est maintenant organisé en fils thématiques afin que vous puissiez naviguer à travers vos centres d’intérêt et creuser plus loin dans n’importe quel domaine".

Conférence F8 : Instagram se lance dans les appels vidéo et les filtres en réalité augmentée - © Tous droits réservés Conférence F8 : Instagram se lance dans les appels vidéo et les filtres en réalité augmentée - © Tous droits réservés Conférence F8 : Instagram se lance dans les appels vidéo et les filtres en réalité augmentée - © Tous droits réservés

Des filtres, toujours plus de filtres...

Instagram s'inspire une fois de plus de Snapchat en proposant des filtres en réalité augmentée, dont la création sera confiée à des partenaires comme Buzzfeed, la NBA, ou des stars comme Ariana Grande et Kylie Jenner. "En utilisant AR Studio, les créateurs seront en mesure de concevoir des expériences uniques et interactives, y compris des filtres faciaux et des effets mondiaux, pour leur communauté". Petite particularité, afin que tout le monde soit gagnant : il faudra suivre ces comptes pour débloquer ces filtres.

À bas les commentaires haineux

Après avoir introduit un système filtrant certains mots-clés, Instagram va plus loin et améliore son algorithme, qui sera désormais capable de reconnaître les commentaires "contenant des attaques sur l’apparence ou le caractère d’une personne, ainsi que des menaces au bien-être ou à la santé d’une personne". Instagram a toujours été un endroit bien plus convivial que Twitter, et Facebook souhaite bien protéger son application et ses utilisateurs.

Et du chat vidéo pour terminer

Après Messenger et WhatsApp, Instagram passe officiellement au chat vidéo. D'après les premières captures d'écran, il sera possible de lancer une session avec quatre participants. La fonctionnalité devrait arriver elle aussi très prochainement.