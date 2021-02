Comment vos données personnelles sont-elles collectées sur Internet ?

Mais de quelles données parle-t-on et comment sont-elles récupérées ?

Les internautes ne sont aujourd'hui plus dupes. Ils savent que leurs données personnelles sont collectées puis revendues à des fins publicitaires.

La variété des données personnelles pouvant en théorie être "aspirées" peut donner le vertige. Nom, date de naissance, adresses (postale et/ou électronique), numéro de téléphone et de sécurité sociale, photos, géolocalisation ou encore adresse IP sont autant de données qui peuvent être collectées si l'on n'y prend pas garde.

Comment sont-elles collectées ?

Tout ou une partie de ces données peuvent être collectées de différentes manières.

En premier lieu, il y a déjà tout ce qui est déclaratif, à l'image d'un formulaire rempli en ligne. Mais la plupart sont collectées au fur et à mesure que l'on surfe sur Internet. Au final, elles constituent une parfaite compilation de tous les centres d'intérêt d'un internaute lambda.

Cela est rendu possible par l'utilisation de traceurs, de petits fichiers qui enregistrent et communiquent des informations relatives aux pages vues et aux recherches effectuées.

C'est pour cela que les internautes se retrouvent si souvent confrontés à de la publicité ciblée lorsqu'ils reviennent sur un site.

Le simple fait de se prendre en photo en selfie avec son smartphone n'est pas sans conséquence. Au moment de partager sa photo, l'application choisie peut accéder à l'ensemble des photos enregistrées sur l'appareil ainsi qu'à toutes les métadonnées associées.

Le champion toutes catégories reste évidemment Google qui, à partir de toutes nos recherches, est capable de constituer des profils très précis. Pour les réseaux sociaux, à commencer par Facebook, tout leur modèle économique repose sur cette collecte d'informations.