Comment télécharger vos données Apple ?

Pour y accéder, il vous suffit de vous connecter à l'adresse https://privacy.apple.com et choisir l'option "Obtention d’une copie de vos données". Comme expliqué, l’option permet de “Télécharger une copie de vos données depuis les apps et services Apple. Cela peut inclure l’historique de vos achats ou de votre utilisation d’apps, mais aussi les données que vous stockez auprès d’Apple, comme par exemple vos calendriers, photos ou documents.” À noter qu'Apple propose également de corriger vos données, de désactiver votre compte, ou bien le supprimer définitivement.

Toute information associée à votre identifiant Apple (Apple ID) peeuvent être récupérée. Cela comprend votre activité sur l'Apple Store, l'iTunes Store, l'iBook Store et Apple Music. Mais également votre activité dans les boutiques online ou physique de la marque; vos antécédents avec la garantie AppleCare ainsi que toutes les réparations que vous avez demandées. Et enfin, toutes vos photos stockées sur iCloud, vos marque-pages, vos calendriers, rappels et documents.

En mai dernier, la firme de Cupertino avait mis en place un portail permettant de télécharger l'ensemble de vos données. Le but étant d’être conforme au lancement du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Depuis peu, le portail est disponible aux Etats-Unis. L’occasion pour Apple de le mettre à jour, et de vous rappeller la marche à suivre pour récupérer vos données.

La marque à la pomme précise que la création des archives (dont vous pouvez déterminer la taille : 1 Gb, 2 Gb, 5 Gb, 10 Gb, ou 25 Gb) peut prendre jusqu'à sept jours. Les données sur l’activité et l’utilisation des apps se feront sous forme de feuilles de calcul ou fichiers au format JSON, CSV, XML ou PDF. Les documents, photos et vidéos seront au format d’origine. Enfin les contacts, calendriers, signets et e-mail seront aux formats VCF, ICS, HTML et EML.