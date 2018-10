Comment supprimer votre historique de recherche sur Google ?

La firme de Mountain View facilite la suppression des recherches effectuées sur son moteur de recherche.

La page My Activity de Google a toujours offert un accès à votre historique de recherche, mais désormais, il est plus facile de supprimer certains éléments gênants, voire l’entièreté de votre activité. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur myactivity.google.com. Vous pourrez découvrir toute votre activité de recherche ainsi que votre activité générale sur Google (YouTube, recherche d’images, actualités, etc.). Mais également découvrir comment les données sont utilisées pour améliorer la recherche et bien sûr, supprimer votre activité.

Lorsque vous utilisez la recherche Google, vous générez des données, comme les termes que vous recherchez, la position de l'appareil dont vous vous servez et les liens que vous consultez

Google vous propose de supprimer la dernière heure, ou l’ensemble de votre activité, en un seul clic. Google précise malgré tout qu’une petite trace de votre activité restera enregistrée : “Par exemple, si vous supprimez une recherche Google de la page "Mon activité", nous supprimons ce que vous avez recherché, mais nous pouvons conserver des informations sur le nombre de fois où vous avez effectué cette recherche. Nous procédons de cette manière pour mieux comprendre comment les utilisateurs se servent de nos fonctionnalités, ce qui nous permet d'améliorer nos services.”