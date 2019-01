Comment supprimer ou désactiver temporairement son compte Facebook ?

Sept millions de Belges sont présents sur Facebook. Et malgré les nombreux scandales qui entachent la réputation de l'entreprise (le plus récent dévoilait que Facebook payait des utilisateurs pour fouiller dans leur smartphone), il est encore difficile de quitter le réseau social.

Pour les plus téméraires, voici quand même un petit rappel de la marche à suivre pour désactiver votre compte ou carrément le supprimer.

Désactiver son compte

Avant de commencer, sachez qu'il existe deux façons de se séparer d'un compte Facebook. La première, moins radicale, suspend simplement votre compte. Vous n'êtes plus présent sur la plateforme, mais vous pouvez à tout moment vous reconnecter et y faire votre grand retour. Comme l'explique Facebook, "en désactivant votre compte, vous désactivez votre profil et supprimez votre nom et votre photo de la plupart des contenus que vous avez partagés sur Facebook. Certaines informations resteront visibles au public, comme votre nom dans leurs listes d'amis et les messages que vous avez envoyés".

Si vous n'êtes pas encore prêt à vous débarrasser définitivement de votre compte, optez pour cette solution. Il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre compte, de cliquer sur "Général" puis "Gérer le compte". Choisissez ensuite l'option "Désactiver le compte". Facebook vous demandera de préciser la raison de votre désactivation. Ensuite, validez votre décision en cliquant une dernière fois sur "Désactiver".

Supprimer son compte

La deuxième façon de quitter Facebook est définitive. Voici l'explication du site : "Si vous ne pensez pas réutiliser Facebook, vous pouvez demander que votre compte soit définitivement supprimé. Rappelez-vous que vous ne pourrez ni réactiver votre compte ni récupérer tout contenu ajouté. Au préalable, il est possible que vous souhaitiez télécharger une copiée de vos informations de Facebook. Ensuite, si vous souhaitez que votre compte soit supprimé de façon définitive sans options de récupération, connectez-vous à votre compte et faites-le-nous savoir".

Oui, car l'option est évidemment bien cachée. Il faut se rendre sur ce lien pour supprimer le compte. Une fois sur la page, entrez votre mot de passe, le code visuel et cliquez sur "Envoyer". Vous aurez alors 14 jours pour changer d'avis (une simple reconnexion annulera la suppression du compte et il faudra tout recommencer.) Après ces deux semaines, il sera trop tard. Vos données seront alors effacées définitivement sous 90 jours.

Concernent ces données, il est évidemment possible de les récupérer AVANT de supprimer le compte. Il vous suffit de cliquer sur la petite flèche en haut à droite de l’écran, de choisir " Paramètres " en bas de la liste et de cliquer sur " Télécharger une copie de vos données sur Facebook". Vous données seront alors envoyées par mail dans un fichier compressé.

Limiter les informations partagées avec Facebook et d'autres sites

Si vous ne souhaitez pas supprimer ou suspendre votre compte, sachez qu'il est également possible limiter les dégâts en vous rendant dans les paramètres de votre compte. Dans le menu de gauche, vous y trouverez l'option "Applications". Tous les sites et les applications ayant accès à votre compte Facebook et utilisant vos données (âge, localisation, liste d'amis, pages likées) y sont répertoriés. Facebook propose également des outils pour contrôler qui peut voir ce que vous publiez sur votre compte.

Enfin, sachez qu'il est toujours possible d'utiliser Instagram, WhatsApp et Messenger sans compte Facebook. Il vous suffit de vous créer un compte à l'ancienne sur Instagram (avec une bonne vieille adresse email). Ou de créer un compte à l'aide de votre numéro de téléphone pour Messenger et WhatsApp.