Comment suivre le premier Pokémon Direct de l'année ?

Ce jeudi 9 janvier à 15h30, Nintendo diffusera le premier Nintendo Direct de 2020, consacré à la franchise Pokémon.

Pas de temps à perdre pour Nintendo, qui attaque l'année avec un premier direct consacré à Pokémon. L'émission, qui devrait durer une vingtaine de minutes, sera probablement consacrée à des annonces déjà faites par le passé. Notamment le Pokémon Home, un système basé sur le cloud, et qui devrait permettre de stocker et échanger des Pokémon sur Internet.

Nintendo pourrait également donner plus de détail concernant Pokémon Sleep, qui permettra de jouer à Pokémon Go en dormant. Enfin, les rumeurs parlent également d'un remake de Pokémon Diamant et Perle (sortis sur Nintendo DS), ainsi qu'une suite à Détective Pikachu (sorti à l'époque sur Nintendo 3DS).

Quoi qu'il en soit, il ne reste plus que 30 petites minutes à attendre. La conférence débutera à 15h30, et elle est à suivre en direct grâce à la vidéo ci-dessous.