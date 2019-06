Comment suivre la Keynote d'Apple ce soir à 19h ?

La firme de Cupertino tiendra une nouvelle Keynote ce soir à 19 heures, heure belge, en marge de la conférence Worldwide Developers Conference. Apple devrait notamment présenter iOS 13 et une nouvelle version de macOS.

La conférence aura lieu à San José, en Californie, et sera, comme souvent, retransmise en direct. Pour y accéder, Apple vous propose plusieurs choix :

Sur l’Apple TV, grâce à l’application gratuite Apple Events

Sur iPhone ou iPad (avec iOS 9.0 minimum), via la page de l’événement sur le site officiel d’Apple

Sur Mac, toujours sur la page de l’événement. À noter que cela ne fonctionnera que sur Safari, avec macOS 10.11 au minimum.

Sur PC, avec Microsoft Edge ou les dernières versions de Chrome et Firefox, sous Windows 10

Pour rappel, Apple devrait annoncer la fin d'iTunes, présenter le successeur de macOS Mojave (qui devrait accueillir encore plus d'applications iPad), lister les changements de watchOS et, plus important encore, dévoiler une longue liste de nouveautés concernant iOS 13.

On avait déjà eu l'occasion d'aborder ces changements, grâce aux rumeurs publiées par Bloomberg et 9to5Mac. Voici un récapitulatif non exhaustif, qui sera confirmé (ou pas) par Apple ce soir.

Mode sombre

iOS 13 marquera enfin l'arrivée d'un mode sombre étendu à l'ensemble du système d'opération. À la manière de macOS Mojave, l'option sera accessible dans les réglages de l'appareil. Ce qui signifie également que les applications iPad présentes sur macOS grâce à Marzipan bénéficieront également de ce mode sombre (actuellement, macOS propose les applications Dictaphone, Bourse, Maison et News, basées sur leur version iOS).

Multitâche

L'iPad devrait enfin se rapprocher d'un véritable ordinateur avec cette nouvelle grande mise à jour. Sous iOS 13, chaque application pourra contenir plusieurs onglets ou fenêtres. Il sera ainsi possible de travailler sur deux documents texte placés l'un à côté de l'autre. Un simple exemple qui prouve à quel point une machine comme l'iPad Pro est jusqu'à présent inutilement bridée par Apple.

Un geste pour annuler

Enfin ! Plus besoin de secouer l'iPhone ou l'iPad pour annuler une action. Désormais, ce gimmick sympa, mais pas franchement sérieux laissera place à un geste à réaliser sur le clavier virtuel de l'appareil. En glissant trois doigts à gauche ou à droite sur le clavier, l'utilisateur pourra contrôler chaque modification (en revenant en arrière ou en avant). Selon 9to5Mac, les applications tierces pourront adopter ce nouveau geste au sein de leur interface.

De vrais sites web sur iPad

Malgré la taille de son écran (qui s'étend jusqu'à 12,9 pouces sur le plus grand iPad Pro), la tablette d'Apple est automatiquement reconnue comme un appareil mobile. Résultat, de nombreux sites affichent une version mobile, pratique sur iPhone, mais inutile sur iPad. Avec l'arrivée d'iOS 13, Safari demandera automatiquement la version "desktop" de chaque site. Actuellement, il faut se rendre dans un sous-menu et activer l'option pour chaque site affiché en version mobile.

Une meilleure gestion des polices d'écriture

Les réglages accueilleront prochainement un menu permettant de gérer les différentes polices d'écriture prises en charge par l'appareil. De quoi ajouter de nouvelles typos aussi facilement que sur un Mac.

L'application Mail reprend des forces

Mail est rarement mis à jour par Apple. Excepté quelques modifications visuelles, l'application offre des fonctionnalités beaucoup trop classiques pour une messagerie utilisée par des millions d'utilisateurs. L'arrivée d'iOS 13 devrait changer cela. Apple envisage en effet d'ajouter des options déjà présentes sur Gmail ou sur des clients mail tiers comme Spark. À savoir : un rangement automatique par catégories (importants, voyages, achats, etc.) et la possibilité de reporter un email (le message est alors programmé pour faire son retour dans la boîte de réception à une date précise).

And last but not least...

L'indicateur de volume va ENFIN être modifié. L'énorme carré qui occupe le centre de l'écran à chaque changement de volume vit donc ses derniers jours. Et personne ne s'en plaindra.

Pour découvrir le reste des rumeurs (notamment celles concernant macOS 10.5 et watchOS 6), rendez-vous ici. Ou sur le live de l'évenement dès 19 heures.