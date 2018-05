Comment suivre en direct la conférence Google I/O de ce soir ?

Après la conférence F8 de Facebook, la conférence Build de Microsoft (qui se poursuit aujourd'hui encore), et avant la keynote d'Apple en juin, c'est au tour de Google de présenter ses nouveautés.

Comme chaque année au printemps, le PDG de Google Sundar Pichai montera sur la scène du Shoreline Amphitheater à Mountain View (Californie) pour dévoiler les nouveaux projets de l'entreprise. La conférence, qui s'étalera sur trois jours (dès ce soir, heure belge, et jusqu'à jeudi), débutera à 19 heures et sera retransmise en direct sur YouTube. La vidéo en dessous de cet article débutera la retransmission quelques minutes avant le lancement, et vous permettra de découvrir entre autres la nouvelle version d'Android, les changements prévus pour Google News ou encore le système Google Lens.

En effet, d'après des rumeurs très insistantes, l'entreprise devrait dévoiler Android P, soit la prochaine version de son OS mobile qui devrait faire la part belle à l'intelligence artificielle et au petit coup de pinceau apporté à l'interface Material Design qui s'étend sur l'ensemble des applications de Google (comme c'est déjà le cas depuis peu sur la version bureau de Gmail).

Sundar Pichai et ses équipes devraient également se pencher sur l'évolution de Google Lens, le système de reconnaissance d'éléments déjà présents dans Google Photo. Les avancées en matière d'intelligence artificielle (on vous en parlait hier avec le jeu Emoji Scavenger Hunt) devraient être une fois de plus bluffants.

Enfin, Google pourrait également annoncer quelques nouveautés pour l'assistant intelligent Google Assistant, sans pour autant annoncer de nouvelles enceintes; mettre en avant les changements apportés à Google News, qui d'après plusieurs rumeurs offrirait plus de place aux vidéos YouTube et intégrerait des articles payants; et en profiter pour présenter les nouveautés WearOS, le système d'exploitation dédié aux "wearables", comme les montres connectées. Enfin, certaines rumeurs annoncent le lancement d'un boîtier Chromecast / Android TV, à l'image de l'Apple TV.

Autant de spéculations qui trouveront une réponse ce soir, à partir de 19h chez nous, dans la vidéo ci-dessous ou via le site officiel de l'événement.