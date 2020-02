Comment protéger vos enfants en ligne ?

Votre rôle de parent vous amènera tôt ou tard à surveiller l’activité de vos enfants en ligne. Pour que leurs sessions de surf restent un plaisir, voici quelques conseils à appliquer.

Le 11 février se déroulera le Safer internet day. À cette occasion, Child Focus lance le site www.ensemblepourunmeilleurinternet.be, avec des conseils destinés aux parents et grands-parents, aux professionnels du numérique, aux jeunes, aux citoyens, aux enseignants et à la classe politique, permettant d’être plus vigilants en ligne. RTBF Tendance soutient l’initiative et vous propose chaque jour un article lié au web, ses dangers et les moyens à mettre en place pour se protéger.

Activez le contrôle parental

C’est la manière la plus simple et la plus complète de limiter l’accès du web à vos enfants. Chaque plateforme, qu’il s’agisse d’iOS, d’Android, d’un Mac ou d’un PC propose des options permettant de restreindre certains contenus, de fixer des limites d’âges, voire de définir le temps d’écran.

Voici comment procéder sur Windows, macOS, iOS et Android.

Évitez de partager des photos de vos enfants

Une photo publiée sur internet, le plus souvent sur Instagram ou Facebook, ne disparait jamais vraiment. Comme l’explique le site Cybersimple, “Toutes ces petites photos créent l’identité en ligne de votre jeune enfant, avant même qu’il ou elle ait pu décider d’avoir une identité en ligne et de ce qu’elle devrait contenir.”

Si vous souhaitez partager vos photos de famille avec vos proches, privilégiez plutôt des solutions privées, comme Google Photos ou iCloud Photos.

Couvrez votre webcam

Dans la même veine, pensez à couvrir votre webcam, ou contrôler l’accès à la caméra de l’appareil. Il est en effet possible d’en prendre le contrôle sans que vous vous en rendiez compte. Amazon regorge de petits stickers à poser sur la caméra. Mais un bout de papier collant noir fera très bien l’affaire.

Bloquez les achats intégrés

Certains jeux mobiles gratuits n’hésitent pas à recourir des options et autres bonus payants pour gagner de l’argent. Et comme un achat est si vite arrivé (un doigt sur le lecteur d’empreinte et la microtransaction s’effectue en quelques secondes), mieux vaut bloquer ou limiter les achats intégrés.

Sur Android, il suffira de se rendre dans les options du Google Play Store. Sur iOS, l’option se trouvera dans Réglages > Général > Restrictions > Achats intégrés.