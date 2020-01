Comment passer gratuitement de Windows 7 à Windows 10 ?

La firme de Redmond abandonne partiellement Windows 7. Il est donc temps de passer à Windows 10. Voici la marche à suivre.

On le savait depuis un an : Microsoft souhaite forcer le passage à Windows 10, pour tous les utilisateurs utilisant encore Windows 7. Concrètement, Microsoft continuera d’assurer un support aux clients utilisant l'ancien IS, mais uniquement si ceux-ci payent l’extension "Extended Security Updates". Cette offre garantira un support technique et des mises à jour de sécurité jusqu’en 2023. Année où Windows 7 fêtera ses 14 ans.

Mais si votre PC est compatible avec Windows 10, il est encore temps de migrer, et cela gratuitement, selon The Verge. Commençons par la configuration minimale. Pour faire tourner Windows 10, votre ordinateur doit posséder :

Un processeur de 1 GHz

Une résolution d'écran de 800 x 600 pixels

Pour un système 32 bits : 1 Go de mémoire et 16 Go de stockage

Pour un système 64 bits : 2 Go de mémoire et 32 Go de stockage

Si votre ordinateur est compatible, il est temps de passer à la seconde étape :

Sauvegardez l'ensemble de vos données Rendez-vous sur cette page pour télécharger Windows 10 Lancez l'application et choisissez l'option "Mettre à jour ce PC maintenant" (ou Upgrade this PC now en anglais) Ensuite, vous devriez recevoir une licence digitale qui vous permettra d'activer Windows 10, dans le sous-menu Réglages > Mise à jour et Sécurité > Activation.

Si la démarche ne fonctionne pas (Microsoft pourrait bloquer les activations gratuites), il faudra se rendre en magasin ou opter pour une boutique en ligne afin d'acheter une licence. La version famille coûte 145 euros. La version professionnelle est à 259 euros.